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Около 20 тысяч человек могут принять участие в ночном велопараде
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Около 20 тысяч человек могут принять участие в ночном велопараде 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Около 20 тысяч человек могут принять участие в ночном велопараде, который состоится в столице 4 августа, сообщает Агентство «Москва».
Как пояснил куратор проекта по развитию велокультуры Let's bike it! Владимир Кумов, количество участников уменьшится за счет переноса даты мероприятия и совпадения с рядом музыкальных фестивалей, однако многие ждут велопарада и даже специально подстраивают отпуск.
Участники велопарада проедут около 20 километров по центральным улицам и набережным. Сбор участников запланирован на 22:00 на Суворовской площади, а в 23:00 они тронутся с места. Скорость движения колонны не превысит 15–16 километров в час.
Принять участие в мероприятии могут все желающие. Единственное требование — чтобы у велосипедов были передние и задние фонари.
Это будет четвертый ночной московский велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. Всего в этом году в столице было запланировано четыре велопарада: 11 февраля прошел зимний велопарад, 20 мая — Московский велопарад на Садовом кольце, 4 августа состоится ночной, а в сентябре — осенний велопарад.
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