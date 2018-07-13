II Московский фестиваль иностранных языков

Второй ежегодный фестиваль собирает на своей площадке языковые школы и лингвистические центры Москвы , преподавателей иностранных языков для желающих начать или усовершенствовать знания иностранного языка для своих целей.

На площадке можно познакомиться с московскими языковыми школами и центрами, а также профессиональными преподавателями из Москвы, Британии и Европы, пройти тестирование и определить свой уровень.

Детям Для детей будут предложены современные обучающие программы, которые помогут начать или продолжить знакомство с иностранным языком.

STUDY MARKET

Здесь же можно будет купить книги, учебники, рабочие тетради и другой необходимый материал на всех языках мира. Лучшая цена для посетителей фестиваля.

Подробности о программах, мастер-классах и участниках смотрите на официальном сайте фестиваля.