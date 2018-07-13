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II Московский фестиваль иностранных языков
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II Московский фестиваль иностранных языков 

CHIPS journal 4 часа назад
Фото: CHIPS journal
Второй ежегодный фестиваль собирает на своей площадке языковые школы и лингвистические центры Москвы, преподавателей иностранных языков для желающих начать или усовершенствовать знания иностранного языка для своих целей.
На площадке можно познакомиться с московскими языковыми школами и центрами, а также профессиональными преподавателями из Москвы, Британии и Европы, пройти тестирование и определить свой уровень.
Детям Для детей будут предложены современные обучающие программы, которые помогут начать или продолжить знакомство с иностранным языком.
STUDY MARKET
Здесь же можно будет купить книги, учебники, рабочие тетради и другой необходимый материал на всех языках мира. Лучшая цена для посетителей фестиваля.
Подробности о программах, мастер-классах и участниках смотрите на официальном сайте фестиваля.
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