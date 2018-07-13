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День московского транспорта в парке «Сокольники»
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День московского транспорта в парке «Сокольники» 

CHIPS journal 5 часов назад
Фото: CHIPS journal
14 июля 2018 г. на Фонтанной площади парка «Сокольники» во второй раз отметят День московского транспорта. Событие будет интересно не только тем, кто работает в транспортной сфере, но и родителям с детьми.
Событие познакомит жителей города с работой московского транспорта. Дата празднования приурочена ко дню запуска первого общественного транспорта в Москве — конки, состоявшегося 7 июля 1872 года.
Для детей в парке откроется интерактивная зона «Азбука безопасности», где пройдут обучающие викторины, «экзамены» на знание Правил дорожного движения с выдачей детских водительских удостоверений.
Практические навыки можно будет отработать на автодроме — безопасной обучающей трассе с радиоуправляемыми машинками, велосипедами и самокатами.
Кроме того, в «Сокольниках» пройдут мини-турниры по гонкам радиоуправляемых моделей и по игре на автосимуляторах. Гостей площадки встретит робот Метроша, а музыкальное сопровождение на сцене обеспечат артисты проекта «Музыка в метро», которые исполнят детские песни. На всех площадках праздника разместятся мастерские, где будут чеканить памятные монеты с логотипом праздника, пройдут фотовыставки на транспортную тематику.
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