Около 20 тыс. человек могут принять участие в ночном велопараде в Москве 4 августа

«Ожидаем, что в ночном велопараде в столице примут участие до 20 тыс. человек. За счет переноса даты мероприятия и совпадения с рядом музыкальных фестивалей количество участников, конечно, уменьшится, но многие ждут велопарада и даже специально подстраивают отпуск», — сказал В. Кумов.

Ранее В. Кумов сообщил Агентству «Москва», что участники велопарада проедут около 20 км по центральным улицам и набережным. Сбор участников запланирован на 22:00 на Суворовской площади. Старт будет дан в 23:00. Он отметил, что велопарад — это не спортивная гонка, средняя скорость движения колонны не превысит 15-16 км/ч. Принять участие могут все желающие независимо от физической подготовки и типа велосипеда, единственное обязательное требование ко всем велосипедам участников — наличие переднего и заднего фонарей.