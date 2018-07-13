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Около 20 тыс. человек могут принять участие в ночном велопараде в Москве 4 августа
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Около 20 тыс. человек могут принять участие в ночном велопараде в Москве 4 августа 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил куратор проекта по развитию велокультуры Let's bike it!, организатор московского велопарада Владимир Кумов.
«Ожидаем, что в ночном велопараде в столице примут участие до 20 тыс. человек. За счет переноса даты мероприятия и совпадения с рядом музыкальных фестивалей количество участников, конечно, уменьшится, но многие ждут велопарада и даже специально подстраивают отпуск», — сказал В. Кумов.
Ранее В. Кумов сообщил Агентству «Москва», что участники велопарада проедут около 20 км по центральным улицам и набережным. Сбор участников запланирован на 22:00 на Суворовской площади. Старт будет дан в 23:00. Он отметил, что велопарад — это не спортивная гонка, средняя скорость движения колонны не превысит 15-16 км/ч. Принять участие могут все желающие независимо от физической подготовки и типа велосипеда, единственное обязательное требование ко всем велосипедам участников — наличие переднего и заднего фонарей.
Всего в Москве на 2018 г. было запланировано четыре велопарада. 11 февраля прошел зимний велопарад, собравший более 2 тыс. человек. 20 мая более 30 тыс. человек приняли участие в Московском велопараде на Садовом кольце. 4 августа состоится ночной велопарад, а на сентябрь запланирован осенний велопарад.
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