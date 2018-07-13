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Дом на Рождественском бульваре отреставрировали
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В Москве отреставрировали фасады доходного дома на Рождественском бульваре 

РИА Недвижимость 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Москве отреставрировали фасады доходного дома княгини Розы Бебутовой начала XX века на Рождественском бульваре, говорится в сообщении на портале столичной мэрии.
"Специалисты заменили желоба, установили элементы водосточной системы, обработали деревянные элементы особыми составами, устранили швы и трещины, отремонтировали венчающий и простой карниз", — отмечается в нем.
Доходный дом на Рождественском бульваре, признанный объектом культурного наследия, был построен в 1908–1910 годах по проекту архитектора Густава Гельриха. В нем были пяти— и семикомнатные квартиры, а сама хозяйка жила в десятикомнатной.
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