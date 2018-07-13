Дом на Рождественском бульваре отреставрировали

В Москве отреставрировали фасады доходного дома на Рождественском бульваре

Москве отреставрировали фасады доходного дома княгини Розы Бебутовой начала XX века на Рождественском бульваре, говорится в сообщении на портале столичной мэрии

"Специалисты заменили желоба, установили элементы водосточной системы, обработали деревянные элементы особыми составами, устранили швы и трещины, отремонтировали венчающий и простой карниз", — отмечается в нем.

Доходный дом на Рождественском бульваре, признанный объектом культурного наследия, был построен в 1908–1910 годах по проекту архитектора Густава Гельриха. В нем были пяти— и семикомнатные квартиры, а сама хозяйка жила в десятикомнатной.