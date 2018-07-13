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Более 1,5 млн человек перевезено скоростными поездами между Нижним и Москвой за полгода
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Более 1,5 млн человек перевезено скоростными поездами между Нижним и Москвой за полгода 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
977 тыс. пассажиров были доставлены до места назначения поездами «Ласточка», то на 63% больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года.а 560 тыс. пассажиров — поездами «Стриж», что на 5% меньше, чем годом ранее.
Кроме того, с 1 марта текущего года возобновлено курсирование высокоскоростных поездов «Сапсан» между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом через Москву. За четыре месяца текущего года ими перевезено 149,5 тыс. человек.
Всего в марте-июне 2018 года скоростными поездами на Горьковской железной дороге перевезено более 1,6 млн пассажиров, что на 42% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Рост перевозок в июне текущего года по сравнению с показателем годичной давности составил 50%, достигнув 343 тыс. человек.
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