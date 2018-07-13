Судьбу монорельсового транспорта в Москве решат в ближайшие три месяца

МОСКВА , 13 июл — РИА Недвижимость. Судьбу монорельсового транспорта в Москве могут решить в ближайшие три месяца, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

"У нас есть несколько вариантов развития. Один из них — сделать полноценный трамвай-монорельс. Мы сейчас считаем, возможно ли это, позволяет ли реконструкция", — сказал Хуснуллин.