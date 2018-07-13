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Судьбу монорельсового транспорта в Москве решат в ближайшие три месяца
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Судьбу монорельсового транспорта в Москве решат в ближайшие три месяца 

РИА Недвижимость 5 часов назад
МОСКВА, 13 июл — РИА Недвижимость. Судьбу монорельсового транспорта в Москве могут решить в ближайшие три месяца, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"У нас есть несколько вариантов развития. Один из них — сделать полноценный трамвай-монорельс. Мы сейчас считаем, возможно ли это, позволяет ли реконструкция", — сказал Хуснуллин.
По его словам, если власти Москвы все же решат сделать трамвай, то его планируется соединить с действующими трамвайными линиями. «Пока техническое задание выдано, мы считаем, во что это обойдётся и за какой срок может быть реализовано. Я думаю, через три месяца у нас будет окончательное решение, что мы будем делать с монорельсом. Но пока я считаю, что это очень важная связка между двумя линиями метро, ее надо сохранять», — объяснил Хуснуллин.
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