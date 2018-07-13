Билеты во все музеи можно будет купить онлайн

Билеты во все московские музеи можно будет приобрести онлайн

Онлайн-кассы продажи билетов на выставки и посещение экспозиций заработают для всех музеев Москвы к 2019 году, сообщается на сайте мэрии города.

"Работа по внедрению современных технологий в сферу музейного обслуживания будет продолжена. К 2019 году онлайн-продажа билетов будет доступна во всех городских музеях. Это более 40 учреждений культуры", — говорится в сообщении.

Согласно данным, сервис онлайн-заказа билетов с начала года появился в 24 столичных музеях, среди которых Музей Москвы, Центральный выставочный зал "Манеж", Дарвиновский музей, Музей космонавтики, Государственный музей Пушкина, Дом-музей Марины Цветаевой , Государственный музей-заповедник "Царицыно" и другие.

Как добавляется, электронный билет действует в течение 30 дней со дня покупки. Перед посещением его необходимо распечатать или сохранить на электронное устройство, а при входе показать сотруднику музея или в кассе.