В Московском зоопарке случилось прибавление

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Котята дикого дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в неволе 

RT на русском 6 часов назад
Фото: ТАСС
Начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Мария Окулова сообщила, что два котёнка дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в Московском зоопарке от дикого зверя, спасённого в Приморье.
«Два котёнка дальневосточного леопарда родились в питомнике Московского зоопарка. Они стали первыми за последние 60 лет детенышами редчайшей кошки из дикой природы», — приводит РИА Новости слова Окуловой.
Она отметила, что их отец — первый дальневосточный леопард, который попал в зоопарк с 1956 года, когда запретили отлов этого вида. Мать котят приехала из зоопарка Таллина.
Отмечается, что Московский зоопарк планирует передать подросших котят в один из ведущих зоопарков мира.
Ранее сообщалось, что количество леопардов в национальном парке в Приморье за год выросло на 14 особей.
В феврале «ПолитЭксперт» сообщал, что Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге предложил придумать имена трём львятам.
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