В Московском зоопарке случилось прибавление

Котята дикого дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в неволе

Начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Мария Окулова сообщила, что два котёнка дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в Московском зоопарке от дикого зверя, спасённого в Приморье.

«Два котёнка дальневосточного леопарда родились в питомнике Московского зоопарка. Они стали первыми за последние 60 лет детенышами редчайшей кошки из дикой природы», — приводит РИА Новости слова Окуловой.

Она отметила, что их отец — первый дальневосточный леопард, который попал в зоопарк с 1956 года, когда запретили отлов этого вида. Мать котят приехала из зоопарка Таллина

Отмечается, что Московский зоопарк планирует передать подросших котят в один из ведущих зоопарков мира.

Ранее сообщалось, что количество леопардов в национальном парке в Приморье за год выросло на 14 особей.