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Порядка 10 конкурсов на разработку дизайна станций метро может пройти в Москве в ближайшие полгода
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Порядка 10 конкурсов на разработку дизайна станций метро может пройти в Москве в ближайшие полгода 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы на сегодняшний день стараемся проводить конкурсы на знаковые станции, узловые. Сейчас готовим ряд технических заданий, порядка 10 конкурсов в ближайшие полгода планируем провести», — сказал М. Хуснуллин.
В марте текущего года были объявлены победители открытого международного конкурса на разработку дизайна двух станций Большой кольцевой линии: для «Кленового бульвара» выбрали концепцию архитектурной мастерской Archslon, а для «Нагатинского затона» — бюро Za bor.
Агентство «Москва»: последние новости
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