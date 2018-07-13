Порядка 10 конкурсов на разработку дизайна станций метро может пройти в Москве в ближайшие полгода

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы на сегодняшний день стараемся проводить конкурсы на знаковые станции, узловые. Сейчас готовим ряд технических заданий, порядка 10 конкурсов в ближайшие полгода планируем провести», — сказал М. Хуснуллин.

В марте текущего года были объявлены победители открытого международного конкурса на разработку дизайна двух станций Большой кольцевой линии: для «Кленового бульвара» выбрали концепцию архитектурной мастерской Archslon, а для «Нагатинского затона» — бюро Za bor.