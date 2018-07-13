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М. Хуснуллин: Проект канатной дороги от «Сходненской» до «Речного вокзала» находится на стадии обсуждения
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М. Хуснуллин: Проект канатной дороги от «Сходненской» до «Речного вокзала» находится на стадии обсуждения 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Действительно, такой проект сейчас есть, поступило предложение от инвестора, но технико-экономическое обоснование не оформлено, все на стадии обсуждения. В виде идеи мы считаем, что такой проект должен быть, тем более, что мы сейчас реализовали канатную дорогу в Лужниках, если экономически она покажет себя эффективной, мы как город готовы это поддержать, такая связка для города будет позитивной. Мы считаем, что такая связка городу нужна. В этом месте большая ширина реки, то есть нужна большая высота опор. Так что если технически и финансово инвестор будет готов, то канатная дорога будет», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее пресс-служба департамента экономической политики Москвы сообщала, что канатная дорога от станции метро «Сходненская» до «Речного вокзала» может стать общественным транспортом в столице уже через три года. Предполагаемый объем инвестиций в строительство нового транспортного объекта — около 4 млрд руб.
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