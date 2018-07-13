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Власти Москвы могут принять окончательное решение о проекте развития Московского монорельса в октябре
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Власти Москвы могут принять окончательное решение о проекте развития Московского монорельса в октябре 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: KM.RU
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы сейчас готовим техническое задание. У нас есть несколько вариантов развития, один из вариантов — сделать полноценный трамвай на монорельсе. Мы сейчас заказали обследование, возможно ли это сделать. Если делать трамвай, то мы смотрим вариант соединения с действующими линиями трамвая. Пока техническое задание на обследование выдано, мы считаем, во что это обойдется и за какой период может быть реализовано. Я думаю, что через три месяца у нас будет окончательное решение, что мы будем делать с монорельсом. Я считаю, что это очень важная связка между двумя линиями метро и ее надо сохранять», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее Агентству «Москва» в пресс-службе столичного департамента строительства сообщили, что проект интеграции Московского монорельса в существующую трамвайную сеть реализуют не раньше 2019 г.
В июне 2017 г. градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с подготовкой проекта планировки территории линейного объекта — реконструкции монорельсовой транспортной системы. По данным Москомстройинвеста, проект планировки предусматривает продление трамвайной линии, которая проходит по ул. Академика Королева до существующей Краснопресненской трамвайной сети (трамвайная линия, проходящая на ул. Костякова). Таким образом изолированная трамвайная сеть соединится с основной трамвайной сетью Москвы.
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