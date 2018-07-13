Власти Москвы могут принять окончательное решение о проекте развития Московского монорельса в октябре

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы сейчас готовим техническое задание. У нас есть несколько вариантов развития, один из вариантов — сделать полноценный трамвай на монорельсе. Мы сейчас заказали обследование, возможно ли это сделать. Если делать трамвай, то мы смотрим вариант соединения с действующими линиями трамвая. Пока техническое задание на обследование выдано, мы считаем, во что это обойдется и за какой период может быть реализовано. Я думаю, что через три месяца у нас будет окончательное решение, что мы будем делать с монорельсом. Я считаю, что это очень важная связка между двумя линиями метро и ее надо сохранять», — сказал М. Хуснуллин.

Ранее Агентству «Москва» в пресс-службе столичного департамента строительства сообщили, что проект интеграции Московского монорельса в существующую трамвайную сеть реализуют не раньше 2019 г.