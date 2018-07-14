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Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» могут открыть в конце 2019 г. — начале 2020 г.
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Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» могут открыть в конце 2019 г. — начале 2020 г. 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Фото: Управа района Лианозово
Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» могут открыть в конце 2019 г. — начале 2020 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Подземный переход на станцию «Петровский парк будет готов, я думаю, в конце 2019 г. — начале 2020 г.», — сказал М. Хуснуллин.
В марте текущего года руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил Агентству «Москва», что переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» планируется достроить в 2019 г.
Станция «Петровский парк» является частью первого участка Большой Кольцевой линии, открытого для движения пассажиров в феврале 2018 г. Помимо нее в состав участка вошли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская» и «ЦСКА».
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