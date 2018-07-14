Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» могут открыть в конце 2019 г. — начале 2020 г.

Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» могут открыть в конце 2019 г. — начале 2020 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Подземный переход на станцию «Петровский парк будет готов, я думаю, в конце 2019 г. — начале 2020 г.», — сказал М. Хуснуллин.

В марте текущего года руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил Агентству «Москва» , что переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» планируется достроить в 2019 г.

Станция «Петровский парк» является частью первого участка Большой Кольцевой линии, открытого для движения пассажиров в феврале 2018 г. Помимо нее в состав участка вошли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская» и «ЦСКА».