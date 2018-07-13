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Москва объявит конкурсы на архитектурный дизайн 10 станций метро
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Москва объявит конкурсы на архитектурный дизайн 10 станций метро 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Власти Москвы планируют провести 10 архитектурных конкурсов на разработку облика станций метро до конца 2018 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы на сегодняшний день стараемся проводить конкурсы на знаковые станции, узловые. Сейчас готовим ряд технических заданий", — цитирует Агентство «Москва» Хуснуллина.
Представитель мэрии добавил, что город активно взаимодействует с Союзом архитекторов Москвы и Союзом архитекторов России.
"Наша задача — реализовывать качественные архитектурные проекты. Мы сейчас увеличиваем количество архитектурных конкурсов, включая международные", — отметил Хуснуллин.
Как сообщалось, впервые архитектурный конкурс на лучшее оформление станций метро в Москве был проведен в 2014 году. Архитекторы разработали дизайн станций «Солнцево» и «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии. Позднее были проведены конкурсы на разработку архитектурно-художественной концепции станций «Нижние Мневники», «Терехово», «Шереметьевская», «Ржевская» и «Стромынка».
Марат Хуснуллин отмечал, что конкурсы стали хорошей формой выбора дизайна станций метро.
До конца 2018 года в Москве построят 17 станций метро. Участок Калининской-Солнцевской линии откроют в конце августе — в начале сентября 2018 года.
Участок Кожуховской линии продлят в 2019 году до станции «Нижегородская». Также к концу 2019 года в столице начнут работать Московские центральные диаметры. Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станции «Лианозово» завершится в 2022 году.
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