Москва объявит конкурсы на архитектурный дизайн 10 станций метро

Власти Москвы планируют провести 10 архитектурных конкурсов на разработку облика станций метро до конца 2018 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

"Мы на сегодняшний день стараемся проводить конкурсы на знаковые станции, узловые. Сейчас готовим ряд технических заданий", — цитирует Агентство «Москва» Хуснуллина.

Представитель мэрии добавил, что город активно взаимодействует с Союзом архитекторов Москвы и Союзом архитекторов России

"Наша задача — реализовывать качественные архитектурные проекты. Мы сейчас увеличиваем количество архитектурных конкурсов, включая международные", — отметил Хуснуллин.

Как сообщалось, впервые архитектурный конкурс на лучшее оформление станций метро в Москве был проведен в 2014 году. Архитекторы разработали дизайн станций «Солнцево» и «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской линии. Позднее были проведены конкурсы на разработку архитектурно-художественной концепции станций «Нижние Мневники», «Терехово», «Шереметьевская», «Ржевская» и «Стромынка».

Марат Хуснуллин отмечал, что конкурсы стали хорошей формой выбора дизайна станций метро.

До конца 2018 года в Москве построят 17 станций метро. Участок Калининской-Солнцевской линии откроют в конце августе — в начале сентября 2018 года.

Участок Кожуховской линии продлят в 2019 году до станции «Нижегородская». Также к концу 2019 года в столице начнут работать Московские центральные диаметры. Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станции «Лианозово» завершится в 2022 году.