Станция метро «Беломорская» откроется в этом году

Станция московского метро «Беломорская» откроется для пассажиров до конца года

Марат Хуснуллин. Станция "Беломорская" на севере Замоскворецкой линии московского метрополитена откроется для пассажиров до конца текущего года. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра Москвы

"Беломорскую" мы хотим ввести до конца года, уже запуск с пассажирами", — сказал он.

Заммэра напомнил, что станция "Беломорская" станет предпоследней на севере зеленой ветки метро и будет располагаться между станциями "Ховрино" и "Речной вокзал". Пока поезда проезжают строящуюся станцию без остановки.

Открытия "Беломорской" ждут жители районов Ховрино, Западное Дегунино и Левобережный. Пассажиропоток здесь достигнет 150 тыс. человек в сутки.