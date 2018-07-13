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Станция метро «Беломорская» откроется в этом году
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Станция московского метро «Беломорская» откроется для пассажиров до конца года 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Станция "Беломорская" на севере Замоскворецкой линии московского метрополитена откроется для пассажиров до конца текущего года. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
"Беломорскую" мы хотим ввести до конца года, уже запуск с пассажирами", — сказал он.
Заммэра напомнил, что станция "Беломорская" станет предпоследней на севере зеленой ветки метро и будет располагаться между станциями "Ховрино" и "Речной вокзал". Пока поезда проезжают строящуюся станцию без остановки.
Открытия "Беломорской" ждут жители районов Ховрино, Западное Дегунино и Левобережный. Пассажиропоток здесь достигнет 150 тыс. человек в сутки.
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