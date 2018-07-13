Праздничный трамвай выйдет на маршрут в честь Дня московского транспорта

Ко Дню московского транспорта, который пройдет 14 июля, в столице запустят трамвай, украшенный светодиодными огнями, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Праздничный трамвай будет курсировать по маршруту № 39 от метро «Университет» до Чистых прудов с пятницы по воскресенье с 17:00 до двух часов ночи.

По словам генерального директора Мосгортранса Леонида Антонова, появление на улицах столицы трамвая подчеркнет атмосферу Дня московского транспорта.

"39-й маршрут популярен у горожан и туристов — это одно из «экскурсионных» направлений, трамвай проезжает по живописным улицам среди городских достопримечательностей", — сказал гендиректор ведомства.

Маршрут № 39 пролегает по Бульварному кольцу, проходит мимо старинных домов и усадеб исторического центра столицы. Из окон трамвая можно увидеть Свято-Данилов и Донской монастыри, районы застройки середины ХХ века на Ленинском и Ломоносовском проспектах.

День московского транспорта отмечается с 2017 года во вторую субботу июля. В этом году 14 июля торжественные мероприятия состоятся на ВДНХ, в Парке Победы и парке «Сокольники».