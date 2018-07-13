Ещё
Праздничный трамвай выйдет на маршрут в честь Дня московского транспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Праздничный трамвай выйдет на маршрут в честь Дня московского транспорта 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Ко Дню московского транспорта, который пройдет 14 июля, в столице запустят трамвай, украшенный светодиодными огнями, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Праздничный трамвай будет курсировать по маршруту № 39 от метро «Университет» до Чистых прудов с пятницы по воскресенье с 17:00 до двух часов ночи.
По словам генерального директора Мосгортранса Леонида Антонова, появление на улицах столицы трамвая подчеркнет атмосферу Дня московского транспорта.
"39-й маршрут популярен у горожан и туристов — это одно из «экскурсионных» направлений, трамвай проезжает по живописным улицам среди городских достопримечательностей", — сказал гендиректор ведомства.
Маршрут № 39 пролегает по Бульварному кольцу, проходит мимо старинных домов и усадеб исторического центра столицы. Из окон трамвая можно увидеть Свято-Данилов и Донской монастыри, районы застройки середины ХХ века на Ленинском и Ломоносовском проспектах.
День московского транспорта отмечается с 2017 года во вторую субботу июля. В этом году 14 июля торжественные мероприятия состоятся на ВДНХ, в Парке Победы и парке «Сокольники».
Москва24: последние новости
Станцию метро "Беломорская" могут открыть в декабре Роспотребнадзор временно запретил купание в трех зонах отдыха столицы На стартовых площадках программы реновации до конца года начнут строить 15 домов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место33
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»210
В СССР за такое убивали154
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина336
Путевки в Турцию отдают почти даром91
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение