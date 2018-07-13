Москвичам пообещали жару

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Синоптики: Москвичей и гостей столицы на выходных ждет 30-градусная жара 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичей и гостей столицы на предстоящих выходных ожидает жаркая погода. По сообщениям синоптиков, 14 и 15 июля температура воздуха в столице увеличится до 30 градусов по Цельсию.
— В субботу-воскресенье местами возможны короткие ливни и грозы. Но они не помешают воздуху прогреваться. Максимальная температура в день финала чемпионата мира в Москве около 30 градусов, — сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».
По словам синоптиков, июль стартовал по «супервлажному сценарию». За первую декаду в Москве выпало свыше 75 миллиметров осадков, что почти в три раза выше обычного. Между тем в пятницу, 13 июля, воздух в столице прогреется до 27 градусов.
Вечерняя Москва: последние новости
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