Москвичи смогут бесплатно проверить здоровье в 10 городских парках с 15 июля по 9 сентября

Бесплатно проверить свое здоровье можно будет в 10 городских парках в рамках марафона «Московское здоровое лето» каждые выходные с 15 июля по 9 сентября. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

«Каждые выходные с 15 июля по 9 сентября в 10 городских парках жители Москвы смогут бесплатно проверить здоровье, проконсультироваться с врачами, посетить познавательные лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни, которые будут вести медики столичного департамента здравоохранения. Специальные шатры здоровья установят в «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно», усадьбе Воронцово, Измайловском, Таганском и других парках в рамках марафона «Московское здоровое лето», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в парках будут специально оборудованы шатры, где можно будет получить консультации врачей общей практики, измерить давление, определить индекс массы тела. "Там же можно будет пройти различные обследования, получить рекомендации специалистов разного профиля или при необходимости подобрать программы спортивных нагрузок, обучиться оказанию первой помощи. Для столицы это первый марафон, посвященный здоровью горожан такого масштаба», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы , руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна

Отмечается, что всего в шатрах здоровья планируется проводить консультации по 10 медицинским направлениям. Прием будут вести врачи общей практики, дерматологи, отоларингологи, неврологи и психотерапевты. Горожане смогут задать интересующие их вопросы о своем ребенке педиатру, подобрать для себя оптимальную программу спортивных нагрузок со специалистом по лечебной физкультуре и врачом-реабилитологом. Также в шатрах можно будет посетить встречи с психологами и наркологами, которые посоветуют, как бросить курить или избавиться от других вредных привычек.

«Кроме того, в каждом парке запланированы уроки оказания скорой медицинской помощи и мастер-классы под названием «М. О. З. Г. 4,5». На них расскажут о том, как распознать симптомы инсульта и что предпринять в случае его возникновения», — добавили в материале.

Марафон «Московское здоровое лето» пройдет в парке «Сокольники», парке «Северное Тушино», Лианозовском парке, природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», усадьбе «Воронцово», парке «Фили», Измайловском парке, Таганском парке, музее-заповеднике «Царицыно» и музее-заповеднике «Коломенское».