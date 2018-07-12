Ещё
Москва отказалась от висячих садов на месте монорельса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва не рассматривает проект висячих садов на месте монорельса 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Проект висячих садов на месте монорельса является творческой инициативой частного архитектурного бюро и не рассматривается властями. Об этом сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, отвечая на вопросы журналистов.
Как сообщалось ранее, проект висячих садов и бассейна на месте столичной монорельсовой дороги предложили архитекторы из интернатуры бюро Wowhaus.
"Это пока их инициатива. Мы знаем случаи, когда железнодорожные пути превращали в парк, и понятно, что в умах архитекторов такой проект находит благодарный отзыв. Но пока это инициативное предложение, у нах их много, и не все выходят в реализацию", — сказал Кузнецов.
Проработки градостроительной документации на подобный проект не ведется, подчеркнул архитектор.
Московский монорельс был запущен в 2004 году. Он соединил станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ", которые располагаются на соседних линиях. По задумке властей, монорельсовая дорога должна была сократить путь пассажирам.
В 2017 году власти Москвы заявили о реконструкции монорельса, которая предполагает демонтаж монорельсовой транспортной системы протяженностью 2,5 километра от станции "Тимирязевская" до улицы Сергея Эйзенштейна, а также переустройство существующего трамвайного полотна от Новомосковской улицы до проспекта Мира и строительство новых трамвайных путей.
ТАСС: последние новости
Грудинин станет доверенным лицом кандидата от КПРФ на пост мэра Москвы Работа всех сервисов оплаты парковки в Москве восстановлена после сбоя В аэропорту Шереметьево осенью могут появиться кабинки для курения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ грозит новое сокращение населения28
В Солсбери произошел новый инцидент204
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение