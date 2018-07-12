В выходные на железной дороге в Подмосковье пройдут масштабные работы 

Как рассказали «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, технологические окна везде назначены с вечера субботы, 14 июля, на воскресенье, 15 июля, когда в электричках меньше всего пассажиров.
На Белорусском направлении, например, с 21.00 до 7.00. Кроме того, часть электричек выводится из расписания, до Усова пустят компенсационные автобусы. На Горьковском направлении окно продлится с 20.00 до 08.00.
Помимо этого, отменятся поезда или добавятся остановки на станциях Серп и Молот, Чухлинка, Кусково, Никольское, Салтыковская, Кучино и Новогиреево. На Киевском направлении работы начнутся уже сегодня вечером — на станциях Ерденево и Бекасово-1 две ночи подряд будут менять стрелки.