В выходные на железной дороге в Подмосковье пройдут масштабные работы

Как рассказали «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, технологические окна везде назначены с вечера субботы, 14 июля, на воскресенье, 15 июля, когда в электричках меньше всего пассажиров.

На Белорусском направлении, например, с 21.00 до 7.00. Кроме того, часть электричек выводится из расписания, до Усова пустят компенсационные автобусы. На Горьковском направлении окно продлится с 20.00 до 08.00.