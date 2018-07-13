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Под колесами электрички в Подмосковье погиб ребенок
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Под колесами электрички в Подмосковье погиб ребенок 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
На Казанском направлении Московской железной дороги электричка насмерть сбила 12-летнего ребенка. По данному факту начата проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, по предварительным данным, сегодня примерно в 09:42 по московскому времени на 48-м километре станции Раменское несовершеннолетний уроженец Московской области 2006 года рождения был травмирован проходящим электропоездом сообщением Голутвин — Москва. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.
В связи с ЧП следственное управление призывает родителей, учителей и педагогов быть внимательнее к времяпрепровождению детей, регулярно проводить с детьми профилактические беседы о правилах поведения и мерах безопасности на железной дороге.
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