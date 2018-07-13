Под колесами электрички в Подмосковье погиб ребенок

На Казанском направлении Московской железной дороги электричка насмерть сбила 12-летнего ребенка. По данному факту начата проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, по предварительным данным, сегодня примерно в 09:42 по московскому времени на 48-м километре станции Раменское несовершеннолетний уроженец Московской области 2006 года рождения был травмирован проходящим электропоездом сообщением Голутвин — Москва . От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

В связи с ЧП следственное управление призывает родителей, учителей и педагогов быть внимательнее к времяпрепровождению детей, регулярно проводить с детьми профилактические беседы о правилах поведения и мерах безопасности на железной дороге.