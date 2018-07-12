Петербургское метро выпустит билеты «Подорожник» с символикой ЧМ-2018

Петербургский метрополитен выпустит брелоки и проездные билеты «Подорожник» с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает Пятый канал, в продажу они поступят накануне финала Хорватия Франция , то есть 14 июля.

Брелоки будут иметь такие же функции, что и стандартный проездной для общественного транспорта.

Приобрести сувенир можно в кассах метрополитена, но не на всех станциях. Полный список опубликуют на официальном сайте транспортного предприятия, передаёт Inforeactor. Брелоки выпущены ограниченным тиражом.

Ранее сообщалось, что пассажиры московского метро купили более 2,5 млн карт «Тройка» с начала года.