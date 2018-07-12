Ещё
Петербургское метро выпустит билеты «Подорожник» с символикой ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербургское метро выпустит билеты «Подорожник» с символикой ЧМ-2018 

RT на русском 7 часов назад
Фото: RT на русском
Петербургский метрополитен выпустит брелоки и проездные билеты «Подорожник» с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года.
Как сообщает Пятый канал, в продажу они поступят накануне финала Хорватия — Франция, то есть 14 июля.
Брелоки будут иметь такие же функции, что и стандартный проездной для общественного транспорта.
Приобрести сувенир можно в кассах метрополитена, но не на всех станциях. Полный список опубликуют на официальном сайте транспортного предприятия, передаёт Inforeactor. Брелоки выпущены ограниченным тиражом.
Ранее сообщалось, что пассажиры московского метро купили более 2,5 млн карт «Тройка» с начала года.
RT на русском: последние новости
На городских ярмарках в Москве продали более 900 тонн клубники и земляники за месяц На месте монорельса в Москве могут появиться висячие сады и бассейн В Москве в ночь на 4 июля продлят работу общественного транспорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ грозит новое сокращение населения28
В Солсбери произошел новый инцидент204
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение