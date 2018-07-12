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В Московском регионе планируют построить 263 км дополнительных железнодорожных путей
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В Московском регионе планируют построить 263 км дополнительных железнодорожных путей 

RT на русском 8 часов назад
До конца 2022 года в Московском регионе планируется построить 263 км дополнительных железнодорожных путей и шесть станций, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на главу Стройкомплекса Марата Хуснуллина.
«Сегодня развитию железнодорожного транспорта в Москве и всём столичном регионе уделяется очень большое внимание. Важно в ближайшие годы сделать этот вид транспорта более доступным и комфортным», — заявил он.
Как напомнил Хуснуллин, с 2010 по 2017 годы протяжённость построенных путей на радиальных направлениях выросла на 45 км. В частности, открылось движение по участку Москва — Крюково Октябрьского направления.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что московское метро увеличится в три раза по сравнению с 2010 годом.
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