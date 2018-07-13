Началась проходка Кожуховской линии от станции «Юго-Восточная» до «Окской улицы»

Началась проходка участка Кожуховской линии от станции «Юго-Восточная» до «Окской улицы», сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческий комплекс «Лилия» диаметром 10 м начал прокладку участка двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская улица». Длина строящегося участка составит более 2,5 км, основная его часть протянется под ул. Ферганская», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина

Уточняется, что в настоящее время на участке от «Косино» до «Нижегородской» активно ведутся строительные работы. На «Юго-Восточной» и «Нижегородской» началось сооружение основных конструкций станционных комплексов. Перечисленные станции входят во второй пусковой участок Кожуховской линии — от станции «Косино» до станции «Нижегородская», ввод которого запланирован на 2019 г. Первый участок розовой ветки — от «Некрасовки» до «Косино» откроется для пассажиров уже до конца 2018 г.

Ранее 10-метровый ТПМК «Лилия» построил первый двухпутный тоннель на Кожуховской линии от переходной камеры за станцией «Косино» до станции «Юго-Восточная». Затем он был перемещен без демонтажа через станционный комплекс для строительства тоннеля до станции «Окская улица».