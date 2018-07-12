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На юге столицы открыли благоустроенную по проекту архбюро Wowhaus набережную
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На юге столицы открыли благоустроенную по проекту архбюро Wowhaus набережную 

Москва меняется 8 часов назад
Фото: Москва меняется
На юге столицы открыли набережную, благоустроенную по проекту архбюро Wowhaus Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
«Отличный проект. Важно, что у нас не только город занимается благоустройством набережных, но и инвесторы в рамках своих участков участвуют в этой работе. Все знают, что у нас запущена программа по развитию территорий, прилегающих к Москве-реке. В 2014 году у нас был конкурс большой международный и в соответствии с этой концепцией мы движемся уже несколько лет. Много набережных сейчас находятся в работе — около 30 километров. Это большой объем, и делается это не только усилиями города, но и усилиями частных инвесторов. То, что проекты делаются с привлечением классных архитекторов через конкурсную практику — это тоже здорово, это позволяет поддерживать определенный качественный уровень, что мы здесь и наблюдаем», — сказал он.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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