На юге столицы открыли благоустроенную по проекту архбюро Wowhaus набережную 

На юге столицы открыли набережную, благоустроенную по проекту архбюро Wowhaus Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
«Отличный проект. Важно, что у нас не только город занимается благоустройством набережных, но и инвесторы в рамках своих участков участвуют в этой работе. Все знают, что у нас запущена программа по развитию территорий, прилегающих к Москве-реке. В 2014 году у нас был конкурс большой международный и в соответствии с этой концепцией мы движемся уже несколько лет. Много набережных сейчас находятся в работе — около 30 километров. Это большой объем, и делается это не только усилиями города, но и усилиями частных инвесторов. То, что проекты делаются с привлечением классных архитекторов через конкурсную практику — это тоже здорово, это позволяет поддерживать определенный качественный уровень, что мы здесь и наблюдаем», — сказал он.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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