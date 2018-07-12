Ещё
Благоустроенную набережную длиной 700 метров открыли в Нагатинском затоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благоустроенную набережную длиной 700 метров открыли в Нагатинском затоне 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Территорию оформили в морской тематике с пирсами, станциями проката водного транспорта, велосипедными и пешеходными дорожками.
Пешеходная набережная протяженностью порядка 700 метров открылась в Москве на территории бывшего судостроительного завода в Нагатинском затоне. Ее благоустроили по проекту архитектурного бюро Wowhaus.
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что набережную планируется продлить до 1,5 километра. По его словам, сегодня специалисты работают над 30 километрами набережных, при этом благоустройство территорий ведется не только за счет средств города, но и за деньги инвесторов.
— То, что проекты делаются с привлечением классных архитекторов через конкурсную практику — это тоже здорово, это позволяет поддерживать определенный качественный уровень, что мы здесь и наблюдаем, — сказал Сергей Кузнецов.
Он добавил, что набережная была оформлена в морской тематике с пирсами, станциями проката водного транспорта, велосипедными и пешеходными дорожками, а также маяком и арт-объектами, передает агентство «Москва».
Вечерняя Москва: последние новости
Капсульный отель открылся в аэропорту Внуково Детсад на 200 мест планируют ввести в эксплуатацию на северо-востоке Москвы Найдена воровская монета времен Екатерины II
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ грозит новое сокращение населения28
В Солсбери произошел новый инцидент205
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение