Благоустроенную набережную длиной 700 метров открыли в Нагатинском затоне

Территорию оформили в морской тематике с пирсами, станциями проката водного транспорта, велосипедными и пешеходными дорожками.

Пешеходная набережная протяженностью порядка 700 метров открылась в Москве на территории бывшего судостроительного завода в Нагатинском затоне. Ее благоустроили по проекту архитектурного бюро Wowhaus.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил, что набережную планируется продлить до 1,5 километра. По его словам, сегодня специалисты работают над 30 километрами набережных, при этом благоустройство территорий ведется не только за счет средств города, но и за деньги инвесторов.

— То, что проекты делаются с привлечением классных архитекторов через конкурсную практику — это тоже здорово, это позволяет поддерживать определенный качественный уровень, что мы здесь и наблюдаем, — сказал Сергей Кузнецов.