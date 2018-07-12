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По выходным на маршрут Рязань-1 — Москва добавятся дополнительные экспрессы
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По выходным на маршрут Рязань-1 — Москва добавятся дополнительные экспрессы 

АиФ Рязань 10 часов назад
Фото: АиФ Рязань
Два экспресса будут курсировать по выходным дням в течение всего года по маршрутам Рязань-1— Москва и Москва — Рязань-1, сообщает пресс-служба ЦППК.
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