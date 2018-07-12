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Некоммерческие организации представили проекты на гранты мэра
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Некоммерческие организации представили проекты на гранты мэра 

Вечерняя Москва 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В Общественной палате Москвы 12 июля прошел семинар, на котором представители некоммерческих организаций продемонстрировали свои проекты, заявленные на конкурс «Гранты мэра Москвы: лучшие практики социального предпринимательства».
Как рассказала начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Комитета общественных связей города Москвы Ольга Илюхина, за последние 15 лет на конкурс было рассмотрено порядка 7 тысяч заявок. Свыше двух тысяч из них прошли одобрение. Более 7,5 миллиона москвичей получили помощь благодаря реализованным при поддержке городских властей проектам.
— В этом году в конкурсе «Гранты мэра Москвы» появилась новая номинация — социальное предпринимательство. Кроме того, был увеличен фонд грантов. Более тысячи организаций в 2018 году уже обратились в Комитет общественных связей для того, чтобы представить свои проекты экспертному совету, — добавила Ольга Илюхина.
Среди заявленных на конкурс — проекты, созданные для помощи многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья и другим социально-незащищенным категориям граждан. Всего в рамках номинации «Социальное предпринимательство» заявлено 32 проекта.
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