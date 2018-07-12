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Земельный участок на северо-востоке Москвы будет изъят для реконструкции проезда Шокальского
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Земельный участок на северо-востоке Москвы будет изъят для реконструкции проезда Шокальского 

Агентство «Москва» 10 часов назад
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра столицы.
«Изъять для государственных нужд — для целей реконструкции проезда Шокальского — земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка.
Расположенный по адресу: Москва, ул. Грекова, вл. 3Ж, предоставленный ООО «Рапира ХХI» на праве аренды», — говорится в документе.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя руководителя департамента городского имущества Москвы Наталию Прусакову.
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