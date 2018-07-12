Поезд «Москва» и станция «Спортивная»: топ новинок за второй квартал по версии «активных граждан»

Москве постоянно появляется что-то новое, что меняет жизнь в лучшую сторону и делает ее комфортнее. Какие из новинок апреля — июня понравились горожанам больше всего? Об этом можно узнать благодаря рейтингу, составленному по результатам голосования в проекте «Активный гражданин».

Третье место: по Кольцевой линии стали чаще ходить поезда

С 30 апреля поезда по Кольцевой линии стали ходить чаще в часы пик. Для этого на линии запустили девять дополнительных составов. Теперь в будние дни с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 ждать поезда придется всего 105 секунд. Эту новинку «активные граждане» оценили на 4,81 балла.

Каждый день по Кольцевой ездят около 700 тысяч человек. Благодаря уменьшению интервалов движения поездов количество пассажиров, пользующихся линией, увеличится на 11–13 тысяч. Эти изменения не сезонные — они будут действовать постоянно.

Второе место: центр лучевой диагностики и поезд «Москва»

На втором месте оказались две городские новинки. Обе они набрали 4,82 балла. «Активные граждане» высоко оценили открытие центра лучевой диагностики в Первой градской больнице и запуск поезда «Москва» на оранжевой ветке метро.

Новый центр лучевой диагностики открыли в конце мая. Теперь врачи Первой градской больницы смогут ежедневно проводить 200 КТ— и 25 МРТ-исследований. Центр стал крупнейшим местом диагностики пациентов с ишемической болезнью сердца.

В середине мая на Калужско-Рижской линии запустили новые поезда «Москва». Эта линия стала второй (после Таганско-Краснопресненской), где курсируют новые составы.

Поезда «Москва» на 15 процентов вместительнее старых благодаря широким сквозным проходам. Поездом легко пользоваться людям с ограниченными возможностями здоровья — он отвечает всем критериям безбарьерной среды, а в головных вагонах есть места для инвалидных колясок. Название поезда выбрали «активные граждане».

Первое место: центр «Космонавтика и авиация» и станция «Спортивная»

Лидерами апрельско-июньского рейтинга стали центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ и открытие преображенной станции метро «Спортивная». Обе городские новинки набрали 4,83 балла.

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылся 12 апреля, в День космонавтики. В экспозиции представлено 120 образцов техники, среди них полноразмерные макеты «Спутника-1», спутников серии «ГЛОНАСС-К» и орбитальной станции «Мир».

Также горожан обрадовало открытие после ремонта станции метро «Спортивная». Меньше чем за год здесь установили новые эскалаторы, турникеты и билетные автоматы. В вестибюлях появились красочные витражи и художественная подсветка. Специалисты отреставрировали уникальную метлахскую плитку, декоративные решетки и колонны.

Есть из чего выбрать

В первом квартале этого года «активные граждане» лучшей городской новинкой назвали открытие операционного блока в Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Оно набрало 4,87 балла.

В проекте «Активный гражданин» сейчас проводятся голосования, посвященные другим новинкам. Можно оценить оплату городского транспорта банковской картой, введение бестурникетного режима работы трамваев и создание бесплатных игровых зон на Московской центральном кольце.