Голосование за программу дней открытых дверей в Центрах социального обслуживания завершилось в столице

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Активные граждане определили программу дней открытых дверей в Центрах социального обслуживания. Об этом проинформировали 12 июня на сайте Агентства городских новостей «Москва» . Около 20 процентов проголосовали за открытие информационных стендов и организацию консультаций специалистов. На второй строчке расположился вариант «Экскурсия по учреждению».

Третье место завоевали мастер-классы от экспертов пилотного проекта «Московское долголетие». Отметим, что всего в голосовании приняло участие более 207 тысяч человек.