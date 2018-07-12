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Голосование за программу дней открытых дверей в Центрах социального обслуживания завершилось в столице
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Голосование за программу дней открытых дверей в Центрах социального обслуживания завершилось в столице 

Администрация поселения Вороновское 11 часов назад
Фото: архив
Активные граждане определили программу дней открытых дверей в Центрах социального обслуживания. Об этом проинформировали 12 июня на сайте Агентства городских новостей «Москва». Около 20 процентов проголосовали за открытие информационных стендов и организацию консультаций специалистов. На второй строчке расположился вариант «Экскурсия по учреждению».
Третье место завоевали мастер-классы от экспертов пилотного проекта «Московское долголетие». Отметим, что всего в голосовании приняло участие более 207 тысяч человек.
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