Ещё
Воронцовский парк примет музыкальный марафон программы «Оркестры в парках»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронцовский парк примет музыкальный марафон программы «Оркестры в парках» 

РИА Новости 11 часов назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В субботу, 14 июля, на территории старинной русской «Усадьбы „Воронцово“ выступит Военный оркестр ВУНЦ СВ „Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ“, отмечается в пресс-релизе Дирекции военно-музыкального фестиваля „Спасская башня“.
»Концерт оркестровой музыки является продолжением череды выступлений, которые проходят каждую субботу в парках и скверах столицы с мая по август в рамках программы «Оркестры в парках». На этой неделе на главной площадке Воронцовского парка выступит Военный оркестр ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день будет исполнены произведения прошлых лет: от старинных русских маршей и классических композиций, до современных мелодий. Организаторы уверены, что «атмосфера парка — от каскада прудов, дубовой рощи, Итальянского и Китайского сада до старинных усадебных построек, придаст концерту особую праздничную атмосферу».
Главной идеей организации выступлений военно-оркестровых коллективов на открытых площадках Москвы является возрождение одной из самых романтичных традиций столицы — выступление военных оркестров в парках, садах и скверах. Более того, для многих москвичей и гостей столицы это уникальная возможность познакомиться с творчеством музыкантов, многие из которых являются участниками Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Военный оркестр ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ»
Организаторами мероприятий является Дирекция военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», при поддержке Минобороны России и Правительства Москвы.
Концерт в «Усадьбе „Воронцово“ состоится в центре парка на главной сцене 7 июля, начало выступления в 17.00  МИА „Россия сегодня“ выступает официальным информационным агентством Фестиваля „Спасская башня“.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ грозит новое сокращение населения28
В Солсбери произошел новый инцидент204
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Трамп решил не «отказываться» от РФ
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение