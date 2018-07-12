Воронцовский парк примет музыкальный марафон программы «Оркестры в парках»

МОСКВА , 12 июл — РИА Новости . В субботу, 14 июля, на территории старинной русской «Усадьбы „Воронцово“ выступит Военный оркестр ВУНЦ СВ „Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ“, отмечается в пресс-релизе Дирекции военно-музыкального фестиваля „Спасская башня“.

»Концерт оркестровой музыки является продолжением череды выступлений, которые проходят каждую субботу в парках и скверах столицы с мая по август в рамках программы «Оркестры в парках». На этой неделе на главной площадке Воронцовского парка выступит Военный оркестр ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день будет исполнены произведения прошлых лет: от старинных русских маршей и классических композиций, до современных мелодий. Организаторы уверены, что «атмосфера парка — от каскада прудов, дубовой рощи, Итальянского и Китайского сада до старинных усадебных построек, придаст концерту особую праздничную атмосферу».

Главной идеей организации выступлений военно-оркестровых коллективов на открытых площадках Москвы является возрождение одной из самых романтичных традиций столицы — выступление военных оркестров в парках, садах и скверах. Более того, для многих москвичей и гостей столицы это уникальная возможность познакомиться с творчеством музыкантов, многие из которых являются участниками Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Военный оркестр ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ»

Концерт в «Усадьбе „Воронцово“ состоится в центре парка на главной сцене 7 июля, начало выступления в 17.00 МИА „Россия сегодня“ выступает официальным информационным агентством Фестиваля „Спасская башня“.