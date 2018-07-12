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Московские автобусы смогут распознавать лица
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В московских автобусах установят камеры с системой распознавания лиц 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Почти в двух тысячах новых московских автобусах установят камеры с системой распознавания лиц.
Камеры оборудуют в 1758 автобусах к сентябрю, сообщает m24.ru. Сейчас такие камеры есть в 550 автобусах.
Сейчас камеры ведут запись в формате FullHD, снимают движение и салон автобуса, водителя, а также передают геопозицию транспорта.
Система распознавания лиц будет использоваться полицией при поиске пропавших без вести и розыске преступников. Данные с камер будут передаваться в диспетчерские центры и полицейские участки.
В каждом автобусе установят по пять видеокамер: один объектив направят на водителя, два — на салон, еще два — на лобовое и задне стекло.
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