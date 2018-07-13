В августе в Петербургском метро установят урны для чеков

Чеки за жетоны и пополнение проездных в метро стали выдавать в конце июня. Это привело к тому, что пассажиры начали выбрасывать чеки на пол.

Метрополитен начал выдавать чеки на все виды продукции. И в кассах и в автоматах, этот сервис уже работает. Пассажиры не стесняются выбрасывать чеки прямо в вестибюле. pic.twitter.com/kpaiw0A4NW— Юлия Шавель (@JulieShavel) 29 июня 2018 г.

Ранее в Telegram-канале подземки объяснили, почему в метро нет урн и туалетов. Самые главные вопросы горожан о работе петербургского метрополитена мы собрали в этом материале. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.