Ещё
В августе в Петербургском метро установят урны для чеков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В августе в Петербургском метро установят урны для чеков 

Собака.ru 6 часов назад
Фото: Собака.ru
Чеки за жетоны и пополнение проездных в метро стали выдавать в конце июня. Это привело к тому, что пассажиры начали выбрасывать чеки на пол.
Метрополитен начал выдавать чеки на все виды продукции. И в кассах и в автоматах, этот сервис уже работает. Пассажиры не стесняются выбрасывать чеки прямо в вестибюле. pic.twitter.com/kpaiw0A4NW— Юлия Шавель (@JulieShavel) 29 июня 2018 г.
Ранее в Telegram-канале подземки объяснили, почему в метро нет урн и туалетов. Самые главные вопросы горожан о работе петербургского метрополитена мы собрали в этом материале. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака.ru: последние новости
Из Петербурга в Выборг запустят «Туристический вагон» «Все равно мы чемпионы»: что фанаты в Петербурге думают о матче Россия — Хорватия Видео: на станции «Беговая» по стенам полилась вода
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Найден источник «Новичка» в Великобритании204
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений518
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека
Этуш экстренно госпитализирован19
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение