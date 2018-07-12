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К 2022 году Люблинско-Дмитровскую линию продлят до станции «Лианозово»
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К 2022 году Люблинско-Дмитровскую линию продлят до станции «Лианозово» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Продолжение Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до «Лианозово» планируется завершить в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Длина этого участка составит около 3,7 километра. На нём разместятся две станции: «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово», — сказал Марат Хуснуллин.
Станция «Улица 800-летия Москвы» расположится вдоль Дмитровского шоссе между одноимённой улицей и Яхромским проездом. «Лианозово» построят напротив Вагоноремонтной улицы. В дальнейшем линия будет продлена за МКАД — до посёлка Северный. Сейчас ведётся проектирование этого участка. (ео)
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