Павильон остановки «Улица Лавочкина, 54» заново остеклили

После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» заново остеклили павильон остановки общественного транспорта «Улица Лавочкина, 54».

Максим Ликсутов. О проведении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Проведены работы по остеклению павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Улица Лавочкина, 54», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)