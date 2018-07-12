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Павильон остановки «Улица Лавочкина, 54» заново остеклили
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Павильон остановки «Улица Лавочкина, 54» заново остеклили 

Управа района Ховрино города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» заново остеклили павильон остановки общественного транспорта «Улица Лавочкина, 54».
О проведении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Проведены работы по остеклению павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Улица Лавочкина, 54», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
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