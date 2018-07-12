Более 439500 человек посетили фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону за 22 дня чемпионата мира по футболу, сообщил 12 июля журналистам донской губернатор Василий Голубев.
«За 22 дня чемпионата мира по футболу фестиваль болельщиков посетило свыше 439,5 тыс. зрителей. При этом полная загрузка фан-зоны пришлась на 17 июня и составила 22 тыс. человек — в этот день на «Ростов-Арене» играли команды Бразилии и Швейцарии», — сказал глава региона.
Напомним, фестиваль болельщиков завершит свою работу на Театральной площади донской столицы 15 июля.