Благоустройство стартует на Николоямской улице

Благоустройство начнут 16 июля по следующим адресам: улица Николоямская, дом 45, строения 1 и 2.

Работы запланировали организовать во дворах.

— По данным адресам построят современные детскую и спортивную площадки. Там, где это необходимо, сделают дорожный ремонт и положат новый асфальт, — проинформировал специалист Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Игорь Дашковецкий.

По его словам, благоустроительные работы проведут в рамках программы «Моя улица».

Кроме того, в этих дворах высадят деревья и кустарники. Озеленение на Николоямской улице состоится в рамках программы «Миллион деревьев».