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Благоустройство стартует на Николоямской улице
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Благоустройство стартует на Николоямской улице 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Благоустройство начнут 16 июля по следующим адресам: улица Николоямская, дом 45, строения 1 и 2.
Работы запланировали организовать во дворах.
— По данным адресам построят современные детскую и спортивную площадки. Там, где это необходимо, сделают дорожный ремонт и положат новый асфальт, — проинформировал специалист Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Игорь Дашковецкий.
По его словам, благоустроительные работы проведут в рамках программы «Моя улица».
Кроме того, в этих дворах высадят деревья и кустарники. Озеленение на Николоямской улице состоится в рамках программы «Миллион деревьев».
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