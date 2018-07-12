На остановке «К/т Высота» поменяли указатель маршрута

Специалисты дорожной службы привели в порядок указатель маршрута на остановке общественного транспорта «К/т „Высота“ в районе Кузьминки на улице Юных Ленинцев. Поводом к проведению работ послужило обращения на портал „Наш город“ одного из жителей района.

После устранения неполадки на портале был опубликован официальный ответ от Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

»07.07.2018 года проведена работа по восстановлению информационного указателя маршрутов на павильоне ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «К/т „Высота“, — говорится в письме.

Напомним, что обратиться на портал „Наш город“ может любой житель Москвы. (вт)