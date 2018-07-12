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На остановке «К/т Высота» поменяли указатель маршрута
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На остановке «К/т Высота» поменяли указатель маршрута 

Управа района Кузьминки 5 часов назад
Фото: Управа района Кузьминки
Специалисты дорожной службы привели в порядок указатель маршрута на остановке общественного транспорта «К/т „Высота“ в районе Кузьминки на улице Юных Ленинцев. Поводом к проведению работ послужило обращения на портал „Наш город“ одного из жителей района.
После устранения неполадки на портале был опубликован официальный ответ от Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
»07.07.2018 года проведена работа по восстановлению информационного указателя маршрутов на павильоне ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «К/т „Высота“, — говорится в письме.
Напомним, что обратиться на портал „Наш город“ может любой житель Москвы. (вт)
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