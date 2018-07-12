Маршрут трамвая №6 претендует на звание самого интересного

Жители Щукина могут проголосовать за маршрут трамвая №6, который проходит через район, тем самым признав его самым интересным.

Голосование за самый интересный маршрут городского наземного транспорта проводится на портале «Активный гражданин»: ag.mos.ru/p/4966.

«Городской транспорт — это не только удобный способ передвижения по Москве , это еще и возможность посмотреть на город другими глазами. Некоторые маршруты очень живописны, проходят по историческим или знаковым местам столицы. Мы предлагаем активным жителям проголосовать за самый интересный маршрут», — говорится на сайте.

Напомним, «Мосгортранс» постоянно повышает комфорт и мобильность автобусов, трамваев и троллейбусов. За последние пять лет в город было поставлено 436 машин, среди них трамваи нового поколения «Витязь-М». Они оснащены современным оборудованием и удобны для пассажиров, в том числе маломобильных. (ео)