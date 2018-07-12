Тайны станций

Столичное метро даже для коренных москвичей — настоящий музей под землей. Познакомиться с ним поближе можно 13 июля.

В эту пятницу об истории наиболее интересных станций метрополитена горожанам и гостям столицы расскажет директор Народного музея метрополитена Константин Черкасский. Посетители узнают не только о том, как проектировались вестибюли и платформы, но и с какими трудностями пришлось столкнуться архитекторам прошлого. Ведь прокладка главной артерии города — задача для прошлых веков фантастическая.

В маршруте прогулки — «Белорусская» Кольцевой линии, «Маяковская», «Театральная», «Площадь Революции», «Чкаловская» и другие необычные станции.

Записаться на экскурсию и узнать подробную информацию можно на сайте mosburo.com или по телефону (495) 637-70-05