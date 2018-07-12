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Спортивный комплекс появится в Коммунарке
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Спортивный комплекс появится в Коммунарке 

Mos.ru 5 часов назад
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин
Его площадь превысит пять тысяч квадратных метров.
В Коммунарке построят спортивный комплекс площадью 5,1 тысячи квадратных метров. Такое решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.
Спортивное сооружение появится рядом со строящимся жилым комплексом.
Сегодня в ТиНАО уже более 700 спортивных объектов. Самые крупные из них — Дворец спорта «Квант» и стадион в Троицке, велотрек ВМХ в Краснопахорском, стадион «Московский», спортивные комплексы «Вороново» в поселении Вороновском, «Десна» и «Подолье» в Рязановском. В 2018 году начал работать Центр физической культуры и спорта ТиНАО Москомспорта.
Физкультурой и спортом занимаются 118,4 тысячи жителей новых территорий (в 2012 году — 36,8 тысячи), что составляет 34,9 процента от общего количества жителей (2012 год — 14,7 процента).
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