Спортивный комплекс появится в Коммунарке

Его площадь превысит пять тысяч квадратных метров.

В Коммунарке построят спортивный комплекс площадью 5,1 тысячи квадратных метров. Такое решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина

Спортивное сооружение появится рядом со строящимся жилым комплексом.

Сегодня в ТиНАО уже более 700 спортивных объектов. Самые крупные из них — Дворец спорта «Квант» и стадион в Троицке , велотрек ВМХ в Краснопахорском, стадион «Московский», спортивные комплексы «Вороново» в поселении Вороновском, «Десна» и «Подолье» в Рязановском. В 2018 году начал работать Центр физической культуры и спорта ТиНАО Москомспорта.

Физкультурой и спортом занимаются 118,4 тысячи жителей новых территорий (в 2012 году — 36,8 тысячи), что составляет 34,9 процента от общего количества жителей (2012 год — 14,7 процента).