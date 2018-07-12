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15 школ планируется ввести в эксплуатацию Москве до конца 2018 года
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15 школ планируется ввести в эксплуатацию Москве до конца 2018 года 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
В Москве до конца этого года за счет средств городского бюджета и инвесторов планируется ввести 15 школ и блоков начальных классов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
Общая вместимость всех планируемых к вводу объектов среднего образования составляет 10 175 мест. Ввод пяти школ ожидается в Новомосковском и Троицком округах, еще 10 образовательных объектов — на территории «старой» Москвы.
«За счет привлеченных средств инвесторов ожидается ввод четырех школ, рассчитанных на 3 250 учеников. Это школа на 550 мест на северо-востоке Москвы в Свиблове на Лазоревом проезде и три школы в ТиНАО: на 825 мест в деревне Язово поселения Воскресенское и две — в поселении Московский — северо-западнее деревни Говорово (ЖК «Татьянин парк») на 1,1 тысячу мест и в микрорайоне 2 — на 775 мест», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Строительство объектов социальной сферы, способствующее равномерному развитию города, ведется одновременно с возведением жилья по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
«В числе 15 объектов общего образования, запланированных к вводу в текущем (2018 году — ред.) году, 11 школ на 8 925 мест и четыре блока начальных классов на 1 250 мест», — добавил Левкин.
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