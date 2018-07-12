Завершается строительство линии метро, параллельной трассе Солнцево-Бутово-Видное

Речь идёт о продолжении Сокольнической линии Московского метрополитена от станции метро «Саларьево» до станции метро «Столбово». Линию метро прокладывают одновременно с новой магистралью, — такое в московской строительной практике происходит впервые.

Как сообщает портал mos.ru, эта часть Сокольнической линии проходит между встречными потоками транспорта. На участке протяжённостью 11 километров разместятся 4 станции метро — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

При этом линия метро пройдёт, в основном, по земле и лишь на небольших участках поезда будут двигаться в тоннелях.

Основные строительные работы на станциях уже завершены. Сейчас здесь ведётся отделка и монтируется инженерное оборудование.

Технический запуск поездов запланировано провести уже в нынешнем году, а пассажирское движение может открыться в начале 2019 года.