Ещё
Завершается строительство линии метро, параллельной трассе Солнцево-Бутово-Видное
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершается строительство линии метро, параллельной трассе Солнцево-Бутово-Видное 

Вестник Бутова 6 часов назад
Фото: Вестник Бутова
Речь идёт о продолжении Сокольнической линии Московского метрополитена от станции метро «Саларьево» до станции метро «Столбово». Линию метро прокладывают одновременно с новой магистралью, — такое в московской строительной практике происходит впервые.
Как сообщает портал mos.ru, эта часть Сокольнической линии проходит между встречными потоками транспорта. На участке протяжённостью 11 километров разместятся 4 станции метро — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».
При этом линия метро пройдёт, в основном, по земле и лишь на небольших участках поезда будут двигаться в тоннелях.
Основные строительные работы на станциях уже завершены. Сейчас здесь ведётся отделка и монтируется инженерное оборудование.
Технический запуск поездов запланировано провести уже в нынешнем году, а пассажирское движение может открыться в начале 2019 года.
Вестник Бутова: последние новости
Завершилось благоустройство столичного парка 50-летия Октября На юго-западе Москвы на дереве нашли неизвестную змею Московский марафон ждёт столицу в сентябре
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками83
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня10
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС138
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки105
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение