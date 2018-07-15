Сокольническую линию продлят до Южного Бутова

«Новомосковская»: Сокольническую линию продлят в ТиНАО еще на одну станцию

Нормативные сроки строительства новой станции составляют пять-шесть лет, но они могут быть сокращены.

Планируется, что через пять-шесть лет она появится в ТиНАО, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Принято решение о строительстве дополнительной станции метро на Сокольнической линии в ТиНАО, после станции «Столбово». В течение года мы подготовим градостроительную документацию для ее возведения, — сказал Марат Хуснуллин. — Станция будет носить название «Новомосковская». Уже подобран участок для ее размещения. Станция появится на земле, которая сегодня принадлежит девелоперу, возводящему там жилье. Девелопер передаст земельный участок городу для строительства станции».

Нормативные сроки строительства новой станции составляют пять-шесть лет, но они могут быть сокращены. «Новомосковская» будет располагаться вблизи района Южное Бутово.

«Фактически жители района получат в шаговой доступности еще одну станцию», — добавил глава Стройкомплекса.

На Сокольнической линии в ТиНАО появятся еще четыре станции — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Первые станции метро на присоединенных территориях появились в 2016 году — это «Румянцево» и «Саларьево».