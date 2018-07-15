Сокольническую линию метро продлят до Бутово

Сокольническую линию московсого метрополитена продлят еще на одну станцию, что позволит пассажирам добраться до Бутово. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

Новую станцию планируют построить в ближайшие пять-шесть лет. Она станет следующей после «Столбово», которую откроют в 2019 году.

«Станция будет носить название «Новомосковская». Сегодня подобран участок для ее размещения. Станция появится на земле, которая сегодня принадлежит девелоперу, возводящему там жилье. Девелопер передаст земельный участок городу для строительства», — пояснил Хуснуллин.

Проект продления Сокольнической линии метро планируют подготовить за год. Помимо платформы на «Новомосковской» в рамках проекта собираются построить дополнительное депо для поездов метрополитена.