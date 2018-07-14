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Проект продления участка метро от «Столбово» до «Новомосковской» могут подготовить в течение года
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Проект продления участка метро от «Столбово» до «Новомосковской» могут подготовить в течение года 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Москва меняется
Проект продления Сокольнической линии метро от станции «Столбово» до станции с рабочим названием «Новомосковская» могут подготовить в течение года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Я думаю, что мы градостроительную документацию в течение года отработаем, общий нормативный срок строительства такой станции порядка пяти-шести лет, будем стараться построить раньше. Там земля, по-моему принадлежит компании «А101», естественно они заинтересованы. Конечно, у них были свои градостроительные планы, но поскольку проходит линия метро, они готовы передать нам землю, но инвесторы у нас пока не принимают участие в строительстве метро», — сказал М. Хуснуллин.
По его словам, помимо станции с рабочим названием «Новомосковская» также планируется построить дополнительное депо для поездов метрополитена.
«Мы определились с земельными участками, с инвестором практически готовы подписать соглашение о предоставлении нам земельного участка. Мы сейчас готовим градостроительную документацию для проведения публичных слушаний, но кроме самой станции мы там еще будем строить дополнительно депо. Фактически у нас от запланированной станции до станции в Бутово конечной у нас останется расстояние порядка 1,5 км. Можно сказать мы две ветки — Бутовскую и Сокольническую — практически закольцуем», — пояснил М. Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что участок Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до «Столбово» будет достроен до конца года. Позднее первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов сообщил, что принято решение продлить Сокольническую линию от «Столбово» до станции с предварительным названием «Новомосковская».
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