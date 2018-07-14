Проект продления участка метро от «Столбово» до «Новомосковской» могут подготовить в течение года

Проект продления Сокольнической линии метро от станции «Столбово» до станции с рабочим названием «Новомосковская» могут подготовить в течение года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Я думаю, что мы градостроительную документацию в течение года отработаем, общий нормативный срок строительства такой станции порядка пяти-шести лет, будем стараться построить раньше. Там земля, по-моему принадлежит компании «А101», естественно они заинтересованы. Конечно, у них были свои градостроительные планы, но поскольку проходит линия метро, они готовы передать нам землю, но инвесторы у нас пока не принимают участие в строительстве метро», — сказал М. Хуснуллин.

По его словам, помимо станции с рабочим названием «Новомосковская» также планируется построить дополнительное депо для поездов метрополитена.

«Мы определились с земельными участками, с инвестором практически готовы подписать соглашение о предоставлении нам земельного участка. Мы сейчас готовим градостроительную документацию для проведения публичных слушаний, но кроме самой станции мы там еще будем строить дополнительно депо. Фактически у нас от запланированной станции до станции в Бутово конечной у нас останется расстояние порядка 1,5 км. Можно сказать мы две ветки — Бутовскую и Сокольническую — практически закольцуем», — пояснил М. Хуснуллин.