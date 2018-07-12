Многофункциональный комплекс и гостиницу возведут на севере Москвы

В районе Аэропорт на севере столицы рядом с железной дорогой и парком построят многофункциональный комплекс, в состав которого войдут гостиница, офисная часть и торговый центр, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы

«Комплекс визуально разделен на три крупных объема: гостиница с апартаментами и офисный центр, объединенные стилобатом, в котором располагается торговый центр. Эксплуатируемая кровля торгового центра может использоваться постояльцами гостиницы, посетителями торгового центра и работниками офиса», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Автостоянку на 290 машино-мест запроектировали на двух подземных этажах. Обслуживание территории общественным транспортом осуществляется от станций «Аэропорт» и «Динамо» Замоскворецкой линии метрополитена с помощью маршрутов наземного пассажирского транспорта.

Общая площадь комплекса составит около 65 тысяч квадратных метров.

«Архитектурно-градостроительное решение предусматривает современную, но при этом сдержанную отделку зданий. Для наружных стен применена система вентилируемого фасада с облицовкой композитными панелями», — добавил Кузнецов.

Участок расположен в юго-восточной части внутригородского муниципального образования Аэропорт на севере столицы. С севера и с северо-востока ограничен московской железной дорогой и парком Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.