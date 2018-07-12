В Москве ввели более 2,2 млн «квадратов» недвижимости за полгода

Москва не снижает темпы ввода недвижимости. Об этом заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин

«В первой половине этого года было сдано более 2,2 млн кв. метров, что на 12% превышает показатели прошлого года. При этом за счет средств инвесторов построено и введено почти 1,7 млн «квадратов», — цитирует главу ведомства портал городского Стройкомплекса.

Он отметил, что в первой половине 2017 года в столице ввели около 2 млн кв. метров недвижимости.

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