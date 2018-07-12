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Участок Илимской улицы Москвы задействуют для переселения по программе реновации
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Участок Илимской улицы Москвы задействуют для переселения по программе реновации 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Участок на территории Илимской улицы на северо-востоке столицы могут использовать для реализации программы реновации, сюда планируют переселить жителей района Лианозово, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
В четверг на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы было принято решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки касательно территории по адресу: улица Илимская, вл. 1-3 (СВАО) для нового строительства. По проекту для указанного участка площадью 0,5 гектара предлагается установить в качестве основного вида разрешенного использования «строительство жилых домов, обустройство детских и спортивных площадок».
«Это позволит построить на данном участке дом по программе реновации, который будет предназначен для переселения жителей района Лианозово», — сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.
Площадь объекта может составить 13 700 квадратных метров.
В настоящий момент идет процесс переселения в Западном и Северо-Восточном административных округах. На сегодняшний день департамент городского имущества получил согласие 345 семей на западе Москвы и 231 семьи на северо-востоке.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом.
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